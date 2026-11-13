Основатель Pink Floyd разводится с пятой женой, которая моложе него на 35 лет Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод с пятой женой

Москва13 ноя Вести.Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод со своей пятой женой – Камилой Чавис, которая моложе него на 35 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, 10 ноября 83-летний музыкант подал заявление в Верховный суд Нью-Йорка.

Дело зарегистрировано как бракоразводный процесс, что означает, что один или несколько вопросов между бывшими супругами остаются нерешенными говорится в материале

В октябре 2021 года Уотерс объявил, что женился на креолке Камиле Чавис. Музыкант рассказывал, что они познакомились, когда будущая жена работала его водителем. В соцсетях артист писал: "Я так счастлив, наконец-то нашел свою вторую половинку".