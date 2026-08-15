Криштиану Роналду будет платить 100 тысяч евро Джорджине при разводе Marca: Роналду при разводе придется ежемесячно платить Родригес по 100 тыс. евро

Москва15 авг Вести.100 тысяч евро придется выплачивать жене-модели при разводе нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду. Она также получит в собственность особняк в Мадриде. Такие подробности брачного договора Роналду и Джорджины Родригес выяснило издание Marca.

Пара заключила брачный договор, чтобы избежать судебных споров, которые могут травмировать психику детей в будущем. Родригес и пятикратный лауреат "Золотого мяча", нападающий клуба "Ан-Насри" и лучший бомбардир в истории мирового футбола узаконили отношения после десяти лет совместной жизни. Вместе они воспитывают пятерых детей, двое из них – общие.

В брачном договоре Джорджина Родригес указана не только как выгодоприобретатель, а как партнер подчеркивает издание

Приватная свадьба прошла в начале августа в Португалии в городке Фуншал на Мадейре. На церемонию бракосочетания не пригласили даже семью Роналду. Присутствовали лишь четверо свидетелей, дети пары и сами молодожены.