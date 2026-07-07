Polymarket не засчитала ставки на слезы Роналду на ЧМ

Polymarket не засчитала ставки на слезы Роналду на ЧМ Polymarket не засчитала ставки на слезы Роналду на ЧМ

Москва7 июл Вести.Платформа прогнозов Polymarket отказалась признавать выигрышными ставки пользователей на то, что нападающий Криштиану Роналду заплачет после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года. Об этом говорится на сайте компании.

По условиям исхода, слезы футболиста должны были быть отчетливо видны, а сам Роналду в этот момент должен был находиться на поле или на скамейке запасных. Общая сумма ставок на этот вариант превысила пять миллионов долларов.

После поражения Португалии от Испании со счетом 0:1 Polymarket зафиксировала отрицательный результат по этому исходу, несмотря на то что в интернете появились фотографии Роналду с заплаканным лицом.

Пользователи платформы уже дважды пытались оспорить это решение. Окончательный вердикт Polymarket обещает вынести в течение двух дней.

Ранее Роналду не сдержал эмоций после поражения своей команды от Испании на чемпионате мира 2026 года.