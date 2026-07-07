Москва7 июлВести.Платформа прогнозов Polymarket отказалась признавать выигрышными ставки пользователей на то, что нападающий Криштиану Роналду заплачет после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года. Об этом говорится на сайте компании.
По условиям исхода, слезы футболиста должны были быть отчетливо видны, а сам Роналду в этот момент должен был находиться на поле или на скамейке запасных. Общая сумма ставок на этот вариант превысила пять миллионов долларов.
После поражения Португалии от Испании со счетом 0:1 Polymarket зафиксировала отрицательный результат по этому исходу, несмотря на то что в интернете появились фотографии Роналду с заплаканным лицом.
Пользователи платформы уже дважды пытались оспорить это решение. Окончательный вердикт Polymarket обещает вынести в течение двух дней.
Ранее Роналду не сдержал эмоций после поражения своей команды от Испании на чемпионате мира 2026 года.