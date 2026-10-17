Москва17 окт Вести.У американского актера Брэда Питта появилась новая надежда воссоединиться с детьми, хотя он не может связаться с ними, так как они сменили телефонные номера. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, артист рассматривает планы своей бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли, вести кочевой образ жизни за границей как "прекрасную возможность найти путь к воссоединению" с шестью детьми, так как ему известно, что они не планируют жить с матерью. Согласно этой информации, Питт надеется "вернуть хотя бы некоторых из них в свою жизнь".

Источник заявил, что актер собирается сделать для этого "все возможное", в том числе привлечь к этому общих друзей.

Это определенно тот случай, когда кошки нет рядом, мыши начинают играть на Брэда заявил инсайдер

По его словам, в прошлом Брэд Питт уже пытался наладить связь с детьми, хотя был уверен, что бывшая жена прервет любое общение.

Выяснилось, что все они сменили контакты. Но это его не остановит добавил инсайдер

СМИ писали, что роман Брэда Питта и Анджелины Джоли начался в нулевых, когда актер еще был женат на актрисе Дженнифер Энистон. В 2006 году Питт и Джоли подтвердили свои отношения, актриса была уже беременна. Всего у актеров шестеро детей – трое кровных и трое приемных. Звездная чета официально заключила брак в 2014 году, а спустя два года актриса подала на развод. По сообщениям СМИ, причиной этого, в частности, стал конфликтный инцидент на борту самолета, когда Питт толкнул актрису, а также применил насилие в отношении одного из детей. Судя по информации прессы, все это время актер не видел детей, а четверо из шести уже отказались от его фамилии.