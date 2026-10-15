Москва15 окт Вести.54-летний американский актер Бен Аффлек высказался о своей бывшей жене, 57-летней актрисе и певице Дженнифер Лопес, а также об ее карьере. Своими откровениями артист поделился в подкасте The Moment with Jorge and Paola Ramos, его слова приводит издание People.

Ведущие упомянули недавние комментарии Аффлека изданию Variety о его "огромном уважении и восхищении" карьерой Лопес. В ответ Аффлек заявил, что "чтобы понять Дженнифер Лопес, нужно, честно говоря, осознать, что она - настоящий первопроходец", который делал то, что, по словам других людей, было невозможным.

Я испытываю огромное уважение к тому, чего она смогла достичь. И она всегда делала это, говоря: "Даже если никто в меня не верит, я буду верить в себя". Она также шла на реальный риск, вкладывала свои деньги, делала все то, о чем нам говорят: "Вот что делают великие американские предприниматели". Она добилась впечатляющего успеха, и я испытываю к ней только уважение заявил актер

Исполнитель роли Бэтмена в фильмах DC также назвал Лопес, "действительно выдающейся" и "пожалуй, самым трудолюбивым человеком" из всех, кто он знал. По словам Аффлекта, он многому научился не только у Джей Ло, но и у ее семьи и всех, с кем познакомился благодаря им.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были одной из самых известных голливудских пар 2000-х годов, однако разорвали помолвку в 2004 году. Спустя почти два десятилетия они внезапно снова начали встречаться и поженилась в июле 2022 года, но Лопес подала на развод в августе 2024 года. Развод был окончательно оформлен в январе 2025 года.