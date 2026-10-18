Дженнифер Лопес показала фото "в русском стиле" и привлекла внимание россиян Певица Дженнифер Лопес примерила наряд "в русском стиле"

Москва18 окт Вести.Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографии в образе, который некоторые поклонники посчитали "русским стилем".

На этих кадрах артистка позирует в длинном черном платье с глубоким вырезом, поверх наряда надета меховая накидка. При этом на плечах певицы – длинная шаль с бахромой, украшенная цветами.

Русскоязычные пользователи в комментариях стали приглашать Джей Ло в Россию и называть "русской боярыней".

На днях бывший муж артистки, американский актер Бен Аффлек, заявил в интервью, что испытывает к ней уважение и считает ее самым трудолюбивым человеком из всех, кого он знал.