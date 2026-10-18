Москва18 октВести.Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала в соцсетях фотографии в образе, который некоторые поклонники посчитали "русским стилем".
На этих кадрах артистка позирует в длинном черном платье с глубоким вырезом, поверх наряда надета меховая накидка. При этом на плечах певицы – длинная шаль с бахромой, украшенная цветами.
Русскоязычные пользователи в комментариях стали приглашать Джей Ло в Россию и называть "русской боярыней".
На днях бывший муж артистки, американский актер Бен Аффлек, заявил в интервью, что испытывает к ней уважение и считает ее самым трудолюбивым человеком из всех, кого он знал.