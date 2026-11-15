Буланова заявила, что начала распеваться за час перед выступлением

Буланова призналась, что начала распеваться перед концертами Буланова заявила, что начала распеваться за час перед выступлением

Москва15 ноя Вести.Певица и заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала, что начала распеваться за час до выступлений.

По ее словам, которые приводит NEWS.ru, раньше она этого никогда не делала.

Я теперь стала распеваться. … При этом абсолютно неважно, где мы находимся, в каком городе, в глубинке России. Хочу сказать, что наши концерты, в принципе, ничем даже не отличаются сказала Буланова

Певица подчеркнула, что для нее не имеет значения, где проходит концерт и сколько людей в зале.

4 ноября Буланова заявила, что ее многолетняя популярность связана с привлекательностью и талантом.