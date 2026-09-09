Москва9 сен Вести.Заслуженная артистка России Полина Агуреева с детства любит петь, но всегда делала это непрофессионально. Ее главный секрет заключается в том, что петь нужно, вкладывая душу. Об этом она рассказала ИС "Вести" в интервью, приуроченному к юбилею актрисы.

Во время беседы Агуреева поделилась секретом душевного пения ее персонажей на сцене и в фильмах.

Петь душой. Все, больше никакого [секрета] нет. Какая у тебя душа, настолько ты и поешь; какая у тебя душа, настолько ты играешь; какая у тебя душа, настолько ты и ставишь спектакли, и настолько ты и живешь. Я думаю, другого нет варианта рассказала она

Также Агуреева сообщила, что считает себя больше театральным человеком, чем связанным с кино.

Сегодня, 9 сентября, Агуреева отмечает юбилей – актрисе исполнилось 50 лет. Для широкой театральной публики ее открыл режиссер Петр Фоменко, а в качестве киноактрисы она стала известна благодаря работам Сергея Урсуляка: "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Исаев".