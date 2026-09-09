Актриса Агуреева: в кино себя не воспринимаю, я больше театральный человек

Актриса Агуреева рассказала, что предпочитает играть на сцене театра, чем в кино Актриса Агуреева: в кино себя не воспринимаю, я больше театральный человек

Москва9 сен Вести.Заслуженная артистка России Полина Агуреева считает себя больше театральным человеком, чем связанным с кино. Об этом она рассказала ИС "Вести" в интервью, приуроченному к юбилею актрисы.

Она отметила, что роли в театре были для нее интереснее и глубже.

Я в кино не очень себя воспринимаю. Я больше театральный человек, чем киношный. Я театр больше чувствую и больше люблю, наверное. И в театре мне доставались роли сложнее, интереснее, глубже объяснила Агуреева

Также она рассказала, что профессия режиссера для нее сложнее актерской, но по этой же причине и интереснее.

Сегодня, 9 сентября, Агуреева отмечает юбилей – актрисе исполнилось 50 лет. Для широкой театральной публики ее открыл режиссер Петр Фоменко, а в качестве киноактрисы она стала известна благодаря работам Сергея Урсуляка: "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Исаев".