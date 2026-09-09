Москва9 сен Вести.Режиссерская профессия сложнее актерской, но по этой же причине она и интереснее. Заслуженная артистка России Полина Агуреева поделилась с ИС "Вести" своими размышлениями, почему совмещает актерскую и режиссерскую деятельности.

Я не знаю, как я себя ощущаю, наверное, как человек, который пытается что-то сделать, насколько позволяют возможности… Я люблю и актерскую, и режиссерскую профессию. Режиссерская сложнее и, наверное, поэтому интереснее. Потому что ты можешь какой-то свой язык искать тоже и можешь что-то сказать, что тебя волнует. Это всегда интересно и важно для меня рассказала она

Сегодня, 9 сентября, Агуреева отмечает юбилей – актрисе исполнилось 50 лет. Для широкой театральной публики ее открыл режиссер Петр Фоменко, а в качестве киноактрисы она стала известна благодаря работам Сергея Урсуляка: "Ликвидация", "Жизнь и Судьба", "Исаев".