Актриса Агуреева: патриотизм заключается в любви к Родине как к данности

Актриса Агуреева рассказала, что для нее является проявлением патриотизма Актриса Агуреева: патриотизм заключается в любви к Родине как к данности

Москва9 сен Вести.Человек, который считает себя патриотом, должен любить свою Родину как данность и адекватно оценивать события, которые происходят с его страной. Такое мнение высказала заслуженная артистка России Полина Агуреева в интервью ИС "Вести", приуроченному к ее юбилею.

[Патриотизм] – это априорно любить свою Родину, просто как данность. Это твой исток. Любить свою Родину как исток свой собственный и чувствовать это в себе. И второе необходимое условие – это честно относиться к тому, что происходит, адекватно пытаться оценивать то, что происходит с твоей страной сказала она

Также Агуреева заявила, что с детства любит петь, но всегда делала это непрофессионально. Ее главный секрет заключается в том, что петь нужно, вкладывая душу.

Сегодня, 9 сентября, Агуреева отмечает юбилей – актрисе исполнилось 50 лет. Для широкой театральной публики ее открыл режиссер Петр Фоменко, а в качестве киноактрисы она стала известна благодаря работам Сергея Урсуляка: "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Исаев".