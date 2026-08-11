На 40-летие певице Пелагее подарили тонометр, расписанный в русском стиле

"Ты не старенькая": Пелагее подарили тонометр, расписанный в русском стиле На 40-летие певице Пелагее подарили тонометр, расписанный в русском стиле

Москва11 авг Вести.Недавно певица Пелагея отметила свое сорокалетие. Среди множества подарков один был весьма оригинальным — подруга певицы, художница Полина Гурьева преподнесла имениннице тонометр, расписанный в русском народном стиле. Сайт КП.RU поговорил с художницей.

Совместно с заказчицей мы придумали дизайн: за основу взяли элементы бренда артистки — русско-народные узоры и оформление подписи в старославянском стиле. У Пелагеи отличное чувство юмора и этот подарок ей точно понравился рассказала Полина

Тонометр сделали красным, а белыми красками мастер нанесла орнамент и дружескую надпись: "Без паники, ты не старенькая".