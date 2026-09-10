Певица Буланова о прерванном в Сочи выступлении: "Мы обязательно увидимся снова!

Татьяна Буланова высказалась о прерванном концерте в Сочи Певица Буланова о прерванном в Сочи выступлении: "Мы обязательно увидимся снова!

Москва10 сен Вести.Певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова в Telegram-канале обратилась к зрителям, которые вынуждены были покинуть ее концерт в доме культуры "Фестивальный" в Сочи из-за атаки безэкипажных катеров.

… Хочу лично обратиться к тем, кто был вчера на концерте в "Фестивальном" в Сочи. Мне очень жаль, что наше выступление пришлось прервать. Но я точно знаю — мы обязательно увидимся снова!" написала артистка

Певица также поблагодарила своих поклонников за понимание и поддержку и попросила беречь себя и близких.