Очевидцы публикуют кадры эвакуации с концерта Булановой в Сочи при атаке БЭК

Опубликованы кадры эвакуации с концерта Татьяны Булановой в Сочи Очевидцы публикуют кадры эвакуации с концерта Булановой в Сочи при атаке БЭК

Москва10 сен Вести.В Сети распространяются кадры эвакуации зрителей с концерта певицы Татьяны Булановой в доме культуры "Фестивальный" в Сочи. Видео опубликовал канал "Сочи печатает" в MAX.

Сообщается, что выступление пришлось прервать из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) на побережье. На опубликованных кадрах артистка остается на сцене и прощается со зрителями. В это время люди покидают зал, при этом громко аплодируя Булановой.

Исполнительница успела представить лишь часть своей программы. Когда поступил сигнал тревоги, организаторы быстро провели эвакуацию зрителей из помещения следует из публикации канала

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе временно закрыты несколько пляжей после атаки украинских БЭК.