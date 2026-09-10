Москва10 сенВести.В Сети распространяются кадры эвакуации зрителей с концерта певицы Татьяны Булановой в доме культуры "Фестивальный" в Сочи. Видео опубликовал канал "Сочи печатает" в MAX.
Сообщается, что выступление пришлось прервать из-за атаки безэкипажных катеров (БЭК) на побережье. На опубликованных кадрах артистка остается на сцене и прощается со зрителями. В это время люди покидают зал, при этом громко аплодируя Булановой.
Исполнительница успела представить лишь часть своей программы. Когда поступил сигнал тревоги, организаторы быстро провели эвакуацию зрителей из помещенияследует из публикации канала
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе временно закрыты несколько пляжей после атаки украинских БЭК.