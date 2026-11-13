Лариса Долина обещала вернуться с новой программой после годового перерыва

Долина планирует вернуться с новой программой после годового перерыва Лариса Долина обещала вернуться с новой программой после годового перерыва

Москва13 ноя Вести.Народная артистка России Лариса Долина собирается показать зрителям новую программу после вынужденной паузы, во время которой артистка планирует поправить пошатнувшееся за последние несколько лет здоровье, пишет ТАСС.

Певица рассказала агентству, что перерыв займет около года.

Во-первых, (за это время – ред.) поправлю здоровье, а, во-вторых, приготовлю новую программу сказала собеседница агентства

Лариса Долина отметила, что сейчас у нее в работе находится много новых песен. Она планирует их отрепетировать и показать зрителям.

Ранее певица жаловалась, что недавние события "подрезали" ей крылья и она хотела бы их "отремонтировать".