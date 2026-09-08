Москва8 сен Вести.Между певицами Анной Семенович и Татьяной Булановой вспыхнул конфликт из-за того, кто получит право приобрести новую песню, которая может стать хитом. Об этом пишет MK.RU.

Обе артистки получили от неназванного автора демо-версию нового трека. Согласно сложившейся практике в шоубизнесе, так композиторы предлагают знаменитым артистам приобрести права на композицию и ее исполнение.

Загадочный трек привлек внимание обеих артисток, и они не смогли договориться о том, кто получит новый хит в свою дискографию.

Да, песня шикарная, и я понимаю желание Тани ее исполнить. Но у нее и так есть десятки хитов, почему она не может эту песню мне уступить? В конце концов, несколько лет назад я познакомила ее с будущим мужем. Можно сказать, сделала главный подарок в жизни. Неужели нельзя поделиться со мной песней? пояснила Семенович

Ранее она рассказала, как именно познакомила Буланову с Валерием Рудневым. Она позвонила подруге-артистке и пригласила ее в ресторан, где уже отдыхала в компании предпринимателя. В 2023 году Буланова вышла замуж за Руднева.