Москва10 июл Вести.Певица Татьяна Куртукова на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге заявила в беседе с NEWS.ru, что пиар-роман с её коллегой SHAMAN для неё категорически невозможен. Артистка подчеркнула, что не приемлет подобные темы для обсуждения.

Ни фиктивный, ни эффективный роман невозможен, такие вопросы и разговоры не приемлю заявила певица

По её словам, она также не видит смысла в записи совместной песни с SHAMAN ради хайпа, хотя искренне радуется его успехам и относится к нему с уважением. Кроме того, Куртукова сообщила, что не планирует делать коллаборации и с другой известной представительницей народного жанра — Надеждой Кадышевой.

Ранее певица, получившая широкую известность благодаря хиту "Матушка", рассказывала, что собирает традиционные русские наряды. В её коллекции есть аутентичные старинные сарафаны, возраст которых превышает 100 лет.