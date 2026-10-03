Гагарина отказалась от алкоголя из-за негативной реакции организма Гагарина объяснила отказ от алкоголя тяжелой реакцией организма

Москва3 окт Вести.Певица Полина Гагарина сообщила, что практически полностью исключила спиртные напитки из своей жизни из-за ухудшения самочувствия после их употребления, передает Super.

Исполнительница пояснила, что ей неприятно состояние измененного сознания, а также отметила появление проблем с желудочно-кишечным трактом на фоне приема алкоголя.

Гагарина подчеркнула, что никогда не употребляет спиртное перед выходом на сцену из-за риска срыва выступлений.

Какие-то эксперименты, возможно, только на отдыхе. Может чуть-чуть рассказала Гагарина

Ранее Гагарина вместе с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (SHAMAN) были признаны лучшими исполнителями России.