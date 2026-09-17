Жесткие диеты и даже стойка на голове: названы секреты красоты звезд после 70-ти KP.RU: Долина, Газманов, Леонтьев следят за питанием и занимаются спортом

Москва17 сен Вести.СМИ рассказали, как российские артисты остаются в форме после 70 лет. Материал о спортивных занятиях и схемах питания известных представителей шоу-бизнеса опубликовало издание KP.RU.

В публикации сказано, что 71-летняя певица Лариса Долина соблюдает жесткую диету и каждое утро натощак выпивает стакан горячей воды со свежевыжатым лимонным соком. Артистка рассказывала журналистам, что придерживается интервального голодания с перерывами между приемами пищи в 18-20 часов, а последний прием пищи у нее в 14:00.

Иногда позволяю себе немного больше, то есть, тем самым, поощряю себя за дисциплину и за характер. Но нечасто говорила Долина

По ее рассказу, она старается высыпаться и регулярно занимается спортом.

Журналисты также узнали, что 75-летний Олег Газманов много лет занимается спортом и отжимается столько раз, сколько ему лет. Помимо этого, исполнитель предпочитает ходить пешком, следит за балансом в рационе и делает дыхательную гимнастику Стрельниковой.

77-летний певец Валерий Леонтьев, по информации авторов материала, ежедневно тренируется по персональной программе: по два часа в день занимается на тренажере, который берет с собой даже на гастроли. Кроме того, в материале сказано, что артист следит за питанием и достаточным употреблением воды, хотя может иногда отведать пельмени.

По информации издания, 72-летняя певица Любовь Успенская занимается йогой, растяжкой, медиацией и занятиями на беговой дорожке, плавает в бассейне и даже стоит на голове.

В публикации также сказано, что 77-летняя певица Алла Пугачева строго следит за питанием: отказалась от соленого, сладкого и сдобного; в основном употребляет овощные супы, запеченную рыбу, гречку и зелень, устраивает разгрузочные дни и старается не есть после 23:00.

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Вместе с тем ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев заявил, что резкое урезание калорий вместе с изнурительными тренировками дают обратный эффект.