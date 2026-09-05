Москва5 сенВести.Российская актриса тетра и кино, заслуженная артистка России, певица Юлия Пересильд в беседе с ИС "Вести" выразила мнение о том, что силовые тренировки после 40 лет должны быть в жизни каждого.
Так актриса ответила на вопрос журналиста о том, практикует ли она занятия тяжелой атлетикой.
Силовые после 40 лет должны войти в жизнь каждого человекасказала Пересильд
Она посоветовала начать заниматься спортом тем, кто еще не сделал этого.
Если вы это еще не делаете – пора. Начинать. Начинайте сегодня – не ждите понедельникаотметила Пересильд
Ранее Пересильд раскрыла ИС "Вести" свои любимые места в Москве. Актриса призналась, что любит гулять по центру города и московским бульварам.