Юлия Пересильд: силовые тренировки после 40 лет должны войти в жизнь каждого

Юлия Пересильд рассказала о занятиях тяжелой атлетикой Юлия Пересильд: силовые тренировки после 40 лет должны войти в жизнь каждого

Москва5 сен Вести.Российская актриса тетра и кино, заслуженная артистка России, певица Юлия Пересильд в беседе с ИС "Вести" выразила мнение о том, что силовые тренировки после 40 лет должны быть в жизни каждого.

Так актриса ответила на вопрос журналиста о том, практикует ли она занятия тяжелой атлетикой.

Силовые после 40 лет должны войти в жизнь каждого человека сказала Пересильд

Она посоветовала начать заниматься спортом тем, кто еще не сделал этого.

Если вы это еще не делаете – пора. Начинать. Начинайте сегодня – не ждите понедельника отметила Пересильд

Ранее Пересильд раскрыла ИС "Вести" свои любимые места в Москве. Актриса призналась, что любит гулять по центру города и московским бульварам.