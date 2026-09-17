Москва17 сен Вести.Певица Алла Пугачева могла прибегать к инъекционной косметологии и пластической хирургии для сохранения молодого внешнего вида. Об этом рассказали опрошенные KP.RU эксперты.

Специалисты предполагают, что в комплекс косметологических процедур 77-летней артистки могут входить ботокс, мезотерапия, биоревитализация и плазмолифтинг.

Кроме того, эксперты допустили, что певица могла прибегать к липофилингу лица – процедуре, при которой собственную жировую ткань пациента переносят в области, где необходимо восполнить объем.

В материале также отмечается, что Пугачева ранее обращалась к пластическим хирургам. Среди вмешательств, которые связывают с артисткой, эксперты называют подтяжку лица, липосакцию, блефаропластику и установку подбородочного импланта.

При этом специалисты отмечают, что внешний вид певицы может быть результатом комплекса мер. Помимо косметологических процедур, к ним относятся контроль веса и физическая активность.

По данным издания, Пугачева занимается плаванием и много ходит пешком. В питании артистка, как утверждается в материале, ограничивает употребление сладкого, соленого и сдобной выпечки.

Ранее стала известна причина, почему Пугачева ходит с тростью.