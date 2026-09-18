Москва18 сен Вести.Актеру Михаилу Ефремову не нужны кардинальные процедуры, чтобы улучшить свой внешний вид, считает кандидат медицинских наук и пластический хирург Алексей Анисимов. В беседе с KP.RU он отметил, что улучшить состояние кожи артист может с помощью косметологии.

По словам Анисимова, с возрастом у человека уменьшается объем мягких тканей, меняется положение жировых пакетов, а также снижается плотность кожи и становятся заметнее складки, область вокруг глаз и контуры нижней трети лица. У мужчин возрастные изменения зачастую более выражены из-за активной мимики, особенностей строения лица, а также отсутствия регулярного косметологического ухода.

Однако, по его словам, скорректировать и улучшить состояние кожи можно с помощью косметологических процедур. При этом пластический хирург подчеркнул, что подобные меры должны быть проведены строго по показаниям.

В косметологии есть процедуры, направленные на улучшение качества кожи: лазерные и фототехнологии, биоревитализация, коллагеностимулирующие препараты, аппаратные методики, ботулинотерапия сказал Анисимов

Пластический хирург добавил, что если ткани значительно сместились, то косметология уже не сможет заменить хирургическую коррекцию. Однако, выбор метода, по словам Анисимова, возможен только после очной консультации с врачом.