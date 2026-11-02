Москва2 ноя Вести.Широкие подплечники в женской одежде, появившиеся в 1980-х годах как символ вторжения в мужскую сферу, трансформировались из "брони" в модный аксессуар, который отражает новую, более уверенную и многогранную роль женщины в обществе. Об этом ИС Вести" рассказала стилист Анастасия Константинова.

По ее словам, тенденция к широким женским плечам зародилась в европейских и западных странах значительно раньше, чем в Советском Союзе.

В нашей стране история с большими подплечниками в женском силуэте уходит в восьмидесятые, когда в семьдесят восьмом году первый показ прошел дизайнера Ив Сен Лорана, где он показал мужской крой женской одежды. И это было неслучайно, мода стала одержима идеей так называемого Power dressing (стиль в одежде, который помогает человеку демонстрировать авторитет, уверенность, профессионализм и силу через выразительный силуэт - прим. ред.) рассказала Константинова

Она отметила, что именно тогда женщины впервые вторглись на мужскую территорию и стали наравне с ними строить карьеру и добиваться успеха. Пусть даже выглядели при этом слегка наивно и эпатажно.

Восьмидесятые дали женщинам такой прорыв. Это и спортивные упражнения, такая гимнастика, эстетика подтянутого тела и проявление женщины в социуме. Женщина надевает жакет с широкими плечами или блузку - она заявляет о себе, она занимает больше места в пространстве рассказала стилист

Она подчеркнула, что ключевое различие между интерпретацией тренда на широкие плечи в 80-х и его современным воплощением заключается в том, что ранее этот элемент был характерен преимущественно для деловых костюмов, а сегодня его применение значительно расширилось, и он активно интегрируется в дизайн блузок, платьев и даже повседневных футболок.

Ранее дизайнер, преподаватель Московского художественно-промышленного института Алла Ельчанинова заявила о безосновательности стереотипа о выборе одежды сдержанных оттенков для людей пожилого возраста. Эксперт отметила, что установка переходить на серые тона после определенного возраста сформировалась как культурная привычка прошлых лет, когда броские вещи воспринимались несерьезными, а ассортимент магазинов был скудным.