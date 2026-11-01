Дизайнер Ельчанинова рекомендовала пожилым людям носить яркие и чистые цвета Дизайнер Ельчанинова: пожилым людям идут бирюзовые и ягодные тона

Москва1 ноя Вести.Мнение о том, что людям пожилого возраста следует выбирать одежду исключительно сдержанных оттенков, является безосновательным стереотипом. Такую точку зрения выразила дизайнер, преподаватель Московского художественно-промышленного института Алла Ельчанинова в беседе с RT.

Эксперт отметила, что установка переходить на серые тона после определенного возраста сформировалась как культурная привычка прошлых лет, когда броские вещи воспринимались несерьезными, а ассортимент магазинов был скудным.

По словам специалиста, чистые и яркие оттенки часто подходят людям в возрасте значительно больше темной гаммы. С годами черты лица смягчаются, волосы седеют, а кожа становится светлее, поэтому коричневые и серые тона сливаются с внешностью и подчеркивают усталость.

Чистые, светлые, умеренно насыщенные цвета у лица - бирюзовый, коралловый, ягодный, васильковый - работают как естественная подсветка подчеркнула Ельчанинова

Дизайнер посоветовала избегать излишне резких контрастов, например комбинации черного с ярко-красным, чтобы одежда не подавляла мягкую внешность.

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