Москва19 окт Вести.Дизайнеры предлагают в новом сезоне отойти от привычной гаммы цветов, характерной для осеннего гардероба. В тренде насыщенные оттенки: сливовый, вишнево-красный и электрический синий. Об этом рассказала стилист Дарья Плеханова.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, как лучше подойти к обновлению гардероба.

Чтобы внедрить сезонные цвета в гардероб, начните с одной вещи или аксессуара. Фиолетовая сумка, синий джемпер или красный шарф помогут обновить привычные комплекты без полной замены всех вещей пояснила Плеханова

Стилист и дизайнер одежды Яна Арутюнова также советует отходить от традиционных сочетаний в новом сезоне. Она пояснила, что сейчас лучше подбирать контрастные вещи и яркие цветовые решения.