Топ-стилист Очилов советует отказаться от кричащих принтов в этом сезоне Стилист Очилов: слишком яркие цвета нежелательны в сезоне осень-зима

Москва10 сен Вести.Известный топ-стилист международного класса, колорист, визажист и владелец салонов красоты в Москве Анвар Очилов в беседе с "Абзацем" поделился, что в наступившем осенне-зимнем периоде неактуальными будут сочетания слишком ярких и кислотных цветов, кричащие надписи и принты.

При этом он подчеркнул, что образ должен быть комфортным для человека.

В этом году не совсем актуальны кричащие оттенки в гардеробе. Раньше также очень модными были оверсайз, какие-либо брелоки, броские принты, надписи, какие-то маленькие сумочки, крупная обувь, в том числе ботинки, кроссовки. Однако в этом году это совсем работает по-другому пояснил Очилов

Он рекомендовал подбирать цвета и их сочетания исходя из своего цветотипа, придерживаться минимализма, а также при выборе одежды и обуви акцентировать внимание на утонченную классику.

Несмотря на это, ранее стилист Яна Арутюнова поделилась, что вместо привычной сдержанности и уюта, дизайнеры делают ставку на экспрессивность и яркие цветовые решения. Таким образом, гардероб этой осени призван стать главным инструментом в борьбе с сезонной хандрой.