Москва6 окт Вести.Посадки на даче осенью действительно помогают получить более ранний урожай весной, но важно правильно выбрать культуры и сроки. Об этом напомнила в беседе с RT доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

В сентябре–октябре в огороде можно высаживать озимый чеснок, лук-севок, морковь, укроп, петрушка, пастернак, а также отдельные сорта свеклы, салата и шпината. При выборе даты ориентироваться нужно на местный климат и прогноз погоды, посоветовала биолог.

На упаковке желательно искать указание на пригодность для подзимнего посева и устойчивость к преждевременному образованию цветочных побегов. С такими посевами торопиться нельзя, потому что в средней полосе подходящие условия нередко складываются лишь в конце октября или в ноябре предупредила Слынько

Если осень слишком теплая, то посадки лучше отложить. Ведь семена, проросшие до зимы, могут погибнуть при последующих морозах.

Сеют с наступлением устойчивого похолодания, когда поверхность почвы уже подмерзает и длительного потепления не ожидается. После подзимнего посева грядку не поливают подчеркнула эксперт

По словам Слынько, преимущество этого способа в том, что весной семена используют влагу от таяния снега и начинают прорастать, как только наступают подходящие условия.