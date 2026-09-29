Эксперты оценили масштабы снижения урожая основных крупяных культур в стране Аналитики "ПроЗерно" предсказали падение сбора крупяных культур в 2026 году

Москва29 сен Вести.В России в текущем году ожидается заметное сокращение сбора ключевых крупяных культур по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прогноз аналитиков компании "ПроЗерно".

Главной причиной снижения урожая эксперты называют существенное уменьшение посевных площадей. Наиболее резкий спад прогнозируется по рису: его валовый сбор может упасть почти в полтора раза — с 1,235 миллиона тонн в 2025 году до 833 тысяч тонн.

Урожай проса сократится примерно в 1,47 раза (до 240 тысяч тонн против 352 тысяч годом ранее), а сбор гречихи снизится с 926 тысяч до 794 тысяч тонн.