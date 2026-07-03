В России уборка урожая ведется с отставанием в одну-две недели

Срок уборки урожая в России сдвинулся на 7-14 дней В России уборка урожая ведется с отставанием в одну-две недели

Москва3 июл Вести.В этом году российские аграрии ведут уборку урожая с отставанием в одну-две недели по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Коммерсант".

По имеющимся данным, на 1 июля обмолочено втрое меньше площадей, чем в 2025 году.

Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. Его поставки идут с задержкой, а стоимость выросла на треть, из-за чего вывоз зерна с полей становится проблемой говорится в сообщении

Традиционно уборка урожая в России стартует в середине июня. Как уточнил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, уже можно убирать озимый ячмень и пшеницу, затем созреет рапс.

Как заявили в Минсельхозе, в некоторых регионах на срок начала посевных работ и впоследствии уборочной компании повлияли плохие погодные условия. Темпы будут увеличиваться, отметили в министерстве.