Москва3 июлВести.В этом году российские аграрии ведут уборку урожая с отставанием в одну-две недели по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Коммерсант".
По имеющимся данным, на 1 июля обмолочено втрое меньше площадей, чем в 2025 году.
Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива. Его поставки идут с задержкой, а стоимость выросла на треть, из-за чего вывоз зерна с полей становится проблемойговорится в сообщении
Традиционно уборка урожая в России стартует в середине июня. Как уточнил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, уже можно убирать озимый ячмень и пшеницу, затем созреет рапс.
Как заявили в Минсельхозе, в некоторых регионах на срок начала посевных работ и впоследствии уборочной компании повлияли плохие погодные условия. Темпы будут увеличиваться, отметили в министерстве.