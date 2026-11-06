Россиянам рассказали, как правильно подготовить плодовые деревья к зиме Биолог Слынько: работы по подготовке плодовых деревьев надо закончить до морозов

Москва6 ноя Вести.Работы по подготовке плодовых деревьев к зиме необходимо завершить до наступления устойчивых морозов. Об этом в беседе с RT рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо провести санитарную обрезку.

Удаляются только сухие, сломанные, больные ветви, волчки (вертикальные жирующие побеги) и ветки, растущие внутрь кроны. Срезы диаметром более 2 см обязательно замазываются садовым варом или пастой с медью. Формирующую обрезку (когда укорачивают здоровые ветви для красоты кроны) лучше оставить на весну: осенью она провоцирует рост новых побегов, которые не успеют вызреть и вымерзнут сказала Слынько

После этих работ, добавила специалист, нужна осенняя подкормка. Она также напомнила о необходимости влагозарядного полива, если осень была сухая. Кроме того, отметила Слынько, нужно провести побелки, а также укрывания приствольного круга компостом, торфом или перепревшими опилками.