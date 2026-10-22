Эксперт Гапеев: перед отъездом с дачи на зиму нужно перекрыть свет, газ и воду

Эксперт рассказал, как правильно "законсервировать" загородный дом на зиму Эксперт Гапеев: перед отъездом с дачи на зиму нужно перекрыть свет, газ и воду

Москва22 окт Вести.Для правильной "консервации дачи" на зиму важно полностью перекрыть водо- и электроснабжение, а также очистить участок. Об этом рассказал технический директор ТСТН Станислав Гапеев.

В интервью MK.RU он отметил, что из дома также рекомендуется заранее вынести весь мусор, портящиеся продукты, а также бытовую технику, которая может испортиться от влаги и мороза.

Если строительство дома не завершено, на зиму объект обязательно консервируют. Главное – не дать влаге скапливаться у фундамента и проникать в конструкции: именно вода, замерзающая в грунте и материалах, чаще всего становится причиной трещин, коррозии арматуры и разрушения кладки сказал эксперт

Ранее доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько напомнила, что посадки на даче осенью действительно помогают получить более ранний урожай весной, но важно правильно выбрать культуры и сроки.