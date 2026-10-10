Москва10 окт Вести.Насыщенные оттенки стен помогут визуально расширить пространство даже в небольшой квартире, рассказала в беседе с NEWS.ru дизайнер Ольга Скуратова. По ее словам, подобный эффект можно достичь благодаря игре света, которая создает перспективу и делает границы комнаты менее заметными.

Чтобы визуально расширить пространство, не обязательно использовать только светлые оттенки: глубокие, насыщенные тона тоже способны раздвинуть рамки — особенно на поверхностях у окон. Из за игры света возникает перспектива. Границы комнаты становятся неочевидными. Перед выбором оттенка сделайте выкрасы и понаблюдайте за ними пару недель при разном освещении. Глубокие оттенки должны быть благородными, с бархатистой, сложной текстурой, а не кричащими пояснила Скуратова

Дизайнер отметила, что в небольших помещениях лучше отказаться от резких цветовых контрастов и подбирать мебель в тон стенам. Эксперт отметила, что единая цветовая гамма помогает создать целостный интерьер.

В маленькой квартире избегайте контрастных решений, например шкафов или кухни цвета слоновой кости на фоне насыщенных стен. Делайте ставку на натуральные качественные материалы. Пусть квартира выглядит как "драгоценная коробочка". Для мебели используйте фасады в тон стенам - монолитная конструкция работает на расширение пространства заключила Скуратова

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