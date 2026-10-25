Эксперт рассказал, как скрыть кривые стены и проводку Эксперт Орехов: каркасный монтаж панелей может скрыть неровности стен

Москва25 окт Вести.Каркасный монтаж стеновых панелей позволяет скрыть неровности стен и спрятать проводку. Об этом NEWS.ru рассказал генеральный директор компании НАТЭК, эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов.

По его словам, панели также защищают стены от повреждений в прихожей и помогают снизить шум в детской. Однако в маленьких комнатах каркас уменьшает полезную площадь, а в сырых помещениях без вентиляции за отделкой может скапливаться конденсат и появляться плесень, объяснил Орехов.

Если стены кривые, а выравнивать их штукатуркой долго и дорого, каркасный монтаж панелей скроет перепады до нескольких сантиметров и заодно спрячет проводку отметил специалист

Для ровных стен эксперт рекомендует клеевой монтаж, который не уменьшает площадь помещения. В качестве более бюджетной альтернативы подойдут покраска или обои.

Выбирать материал, подчеркнул Орехов, следует с учетом влажности: МДФ чувствителен к воде, ПВХ подходит для санузлов и балконов, а гипсовые 3D-панели – только для сухих помещений. Специалист также посоветовал ограничиваться одной акцентной стеной или ее нижней частью, а не отделывать панелями всю комнату.

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