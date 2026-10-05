В Госдуме рассказали, как часто должны ремонтировать подъезд Депутат Якубовский: плановый ремонт подъезда должны проводить раз в 3-5 лет

Москва5 окт Вести.Ремонт подъезда является частью текущего ремонта общедомового имущества. Согласно нормативам, его периодичность составляет один раз в 3–5 лет, определяется типом постройки и уровнем ее износа. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с RT.

При этом речь идет именно о плановом ремонте. Если в подъезде возникают неисправности или повреждения, которые требуют устранения для нормального и безопасного содержания дома, управляющая организация не должна ждать наступления очередного срока отметил он

Специалист пояснил, что не существует единого для всех подъездов перечня работ, и их конкретный объем всегда определяется состоянием помещения.

По его словам, в рамках текущего ремонта обычно занимаются восстановлением штукатурки, покраской стен и потолков, а также приводят в порядок полы, лестничные площадки и ступени, перила, окна и двери в местах общего пользования и другие элементы, которые этого требуют.

Он также отметил, что текущий ремонт общего имущества уже включен в плату за содержание жилого помещения. Конкретный перечень плановых работ формируется на основе технического состояния дома и согласовывается между собственниками и управляющей организацией. При этом парламентарий подчеркнул, что отсутствие отдельного решения общего собрания не снимает с управляющей организации обязанности соблюдать нормативы по содержанию дома и периодичности ремонта.

В случае, если срок ремонта истек, а работы так и не начались, он посоветовал жителям направить в управляющую компанию письменный запрос. В нем следует попросить предоставить информацию о дате последнего ремонта, результаты акта обследования подъезда и сроки проведения следующего.

Если это не принесет результата, следующим шагом может стать обращение в государственную жилищную инспекцию, заключил депутат.