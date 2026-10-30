Депутат Якубовский назвал порядок действий для ускорения капремонта Депутат Якубовский: ускорить капремонт дома можно через процедуру обследования

Москва30 окт Вести.Ускорить капитальный ремонт многоквартирного дома возможно: законодательство допускает такую процедуру, особенно когда техническое состояние здания требует работ раньше сроков, заложенных в региональной программе. Об этом депутат Госдумы Александр Якубовский (фракция "Единая Россия") рассказал в беседе с RT.

Прежде всего, собственникам необходимо обратиться в управляющую компанию с требованием провести обследование проблемных конструкций или инженерных систем. Если выявлены серьезные дефекты, результаты обследования могут стать основанием для пересмотра сроков капитального ремонта пояснил парламентарий

Следующим шагом, по его словам, должно стать обращение в региональный фонд капитального ремонта и в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта России с просьбой рассмотреть перенос работ на более ранний срок.

К заявлению стоит приложить акт обследования, фотографии повреждений, обращения жителей и иные документы, подтверждающие необходимость ремонта. При необходимости собственники проводят общее собрание и оформляют коллективное решение, добавил Якубовский.

Итог во многом зависит от способа накопления средств. Если деньги собираются на специальном счете дома, собственники вправе сами решить вопрос о досрочном капремонте при достаточном финансировании или наличии других источников средств. Если же взносы поступают региональному оператору, потребуется проработка изменения региональной программы.

При этом сам по себе возраст здания или желание жителей отремонтировать его раньше не гарантируют переноса сроков, подчеркнул депутат. Ключевое значение, по его словам, имеют техническое состояние дома, обоснованность работ и действующие в регионе процедуры. Разговор состоялся 30 октября.

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