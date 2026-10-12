Депутат Якубовский: при замене окон на пластиковые не требуется согласие соседей

В Госдуме рассказали, можно ли менять окна в квартире без согласия соседей Депутат Якубовский: при замене окон на пластиковые не требуется согласие соседей

Москва12 окт Вести.Для замены окон в квартире не нужно проводить общее собрание собственников или получать согласие соседей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Для обычных замены окон в квартире многоквартирного дома получать согласие соседей или проводить общее собрание собственников не требуется, в том числе и для замены старых деревянных окон на современные пластиковые отметил депутат

Однако он уточнил, в случае, если собственник планирует расширить оконный проем или установить дополнительное окно, то такие изменения конструкции потребуют согласования, поскольку могут затрагивать общее имущество дома.

Якубовский уточнил, что особые требования предъявляются к зданиям, имеющим статус объектов культурного наследия. Там фасад и внешний вид окон строго регламентированы.