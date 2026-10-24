В Госдуме рассказали, что требуется для установки пандуса в подъезде Депутат: установка пандуса для маломобильных людей не требует согласия жильцов

Москва24 окт Вести.Установка пандуса в подъезде для маломобильных людей не требует согласия жильцов многоквартирного дома. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В случае, если пандус устанавливается по заключению специальной комиссии для нужд маломобильных граждан, работы финансируются из регионального или муниципального бюджета. Согласие жильцов дома и проведение общего собрания собственников в этом случае не требуется отметил Колунов

По словам депутата, в таком случае достаточно подать заявление в администрацию города или в управляющую организацию. Там должны рассмотреть обращение и организовать работы по установке пандуса, а дальнейшее техническое обслуживание и содержание наклонной площадки — это обязанность исключительно обслуживающей организации.

Однако в обустройстве пандуса могут отказать, подчеркнул Колунов. Самая частая причина — техническая невозможность. Например, лестничный пролет слишком узкий для стандартной конструкции, или есть серьезные ограничения по пожарной безопасности. Но и в таких случаях должны быть установлены альтернативные приспособления для удовлетворения потребностей маломобильных граждан, добавил парламентарий.