Москва11 нояВести.Проблемы с регистрацией дачного дома могут возникнуть из-за самовольной капитальной пристройки, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью RT.
Параметры строения при регистрации проверяют на соответствие градостроительным нормам и правилам безопасности, отметил депутат.
Пристройке откажут в регистрации, если нарушены минимальные отступы. Так произойдет, если пристройка вышла за пределы допустимых границ и расположена слишком близко к забору соседапояснил Колунов
По его словам, еще одно нарушение - выход пристройки за границы участка.
Старший налоговый консультант IPN Partners Мария Василенко рассказала, что владельцы дач в России обязаны заплатить два основных налога до конца года - имущественный и земельный.