Колунов: пристройка к дачному дому может стать причиной отказа в его регистрации

Депутат Колунов объяснил, что может помешать регистрации дачного дома Колунов: пристройка к дачному дому может стать причиной отказа в его регистрации

Москва11 ноя Вести.Проблемы с регистрацией дачного дома могут возникнуть из-за самовольной капитальной пристройки, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью RT.

Параметры строения при регистрации проверяют на соответствие градостроительным нормам и правилам безопасности, отметил депутат.

Пристройке откажут в регистрации, если нарушены минимальные отступы. Так произойдет, если пристройка вышла за пределы допустимых границ и расположена слишком близко к забору соседа пояснил Колунов

По его словам, еще одно нарушение - выход пристройки за границы участка.

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