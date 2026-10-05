Депутат Чаплин рассказал, как и где проверить застройщика жилья в новостройке Депутат Чаплин: перед подписанием договора надо проверить документы застройщика

Москва5 окт Вести.В беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как и где проверить застройщика, землю и документы на квартиру в новостройке.

Покупатель квартиры в строящемся доме закрепляет права договором участия в долевом строительстве – ДДУ, который считается заключенным после госрегистрации, пояснил Чаплин.

До подписания ДДУ стоит найти проектную декларацию в единой информационной системе жилищного строительства. Сверить застройщика, разрешение на строительство и заключение стройнадзора. Оно подтверждает право компании привлекать деньги граждан сообщил депутат

По кадастровому номеру из декларации через Росреестр или МФЦ нужно заказать свежую выписку из ЕГРН на участок, советует Чаплин. Она покажет право застройщика на землю и зарегистрированные обременения. Если они есть, уточнить, допускают ли они регистрацию ДДУ.

В договоре нужно сверять реквизиты сторон, описание, план и площадь квартиры, цену, сроки и порядок оплаты.

Отдельно надо проверить срок передачи квартиры. Для обязанности застройщика передать жилье ориентиром служит именно срок в ДДУ. Проверить гарантийный срок. При расчетах через эскроу сверить банк и счет: деньги хранятся до выполнения установленных законом условий сказал Чаплин

Подписанный ДДУ подают в Росреестр, обычно через застройщика или МФЦ, а деньги переводят после подтверждения регистрации, подытожил эксперт.