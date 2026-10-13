Чаплин: без разрешения супруга нажитую в браке собственность не продать

Личное или совместное: депутат разъяснил правила сделок с недвижимостью в браке Чаплин: без разрешения супруга нажитую в браке собственность не продать

Москва13 окт Вести.Недвижимость, приобретенная супругами во время брака на общие средства, считается их совместной собственностью, даже если в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) владельцем указан только один из них, рассказал RT депутат Госдумы Никита Чаплин.

Собственник вправе продать, подарить или обменять недвижимость без нотариального согласия супруга, если это его личное имущество отметил он

По словам депутата, для продажи, дарения или обмена такого жилья необходимо нотариально заверенное согласие второго супруга. Исключение составляет личная собственность, к которой относятся объекты, приобретенные до брака, полученные в дар или по наследству, а также в результате других безвозмездных сделок.

Подтвердить статус личного имущества можно документами. В случае добрачной покупки потребуются договор и сведения из ЕГРН, а также свидетельство о браке, позволяющее установить дату приобретения. Для подаренной недвижимости необходимо предъявить договор дарения, для унаследованной - свидетельство о праве на наследство.

Личный статус жилья также может быть закреплен брачным договором или соглашением о разделе имущества, уточнил Чаплин.

При этом недвижимость, изначально принадлежавшая одному из супругов, в некоторых случаях может быть признана совместной собственностью. Это возможно, если за счет общих средств или труда второго супруга стоимость объекта значительно увеличилась. Такое право предусмотрено статьей 37 Семейного кодекса РФ.

Переход права собственности на недвижимость могут зарегистрировать и без согласия второго супруга, однако в ЕГРН появится соответствующая отметка добавил Чаплин

Если сделка нарушила права супруга, он вправе обратиться в суд с требованием признать ее недействительной. Срок для обращения составляет один год с момента, когда человек узнал или должен был узнать о совершенной сделке.

Перед заключением сделки с недвижимостью депутат рекомендовал проверить дату и основание приобретения жилья, источник средств и, если имущество является совместным, оформить нотариальное согласие супруга.