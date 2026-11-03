Москва3 ноя Вести.Масштабный ремонт может стать основанием для признания купленной до брака квартиры совместной собственностью, также изменения возможны при вложении материнского капитала или по условиям брачного договора. Об этом рассказал "Абзацу" юрист Алексей Петропольский.

Общей ее могут признать, если в браке за общие деньги или трудом второго супруга сделали капремонт, реконструкцию или перепланировку, которые значительно увеличили ее стоимость, но косметический ремонт сюда не относится пояснил специалист

Собеседник также отметил, что если кредит за личную квартиру одного из супругов выплачивался из общих семейных средств, жилье не становится совместной собственностью. Однако второй супруг вправе потребовать компенсацию в размере половины суммы, выплаченной по кредиту в период брака.

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