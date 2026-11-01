Юрист Барыкин: если жилье куплено в браке, нужно согласие супруга на продажу

Покупателям жилья рассказали об опасностях сделок без согласия супругов Юрист Барыкин: если жилье куплено в браке, нужно согласие супруга на продажу

Москва1 ноя Вести.Покупатель может остаться без квартиры даже после регистрации права собственности и ипотеки в ЕГРН, если прежний владелец продал недвижимость без согласия других собственников, предупредил юрист Игорь Барыкин. Об этом он сообщил Газете.ru.

Юрист прокомментировал дело семьи из Московской области. Мужчина продал квартиру, не получив перед этим согласия жены и несовершеннолетних детей, которым принадлежали доли. Покупатель этой недвижимости успел оформить квартиру в залог банку. А после того, как он прекратил вносить ипотечные платежи, кредитная организация потребовала продать недвижимость с торгов. Банк поддержали три судебные инстанции, но их решение отменил Верховный суд.

Ключевым оказался не вопрос о том, знал ли банк о нарушениях, а то, что квартира выбыла из владения сособственников помимо их воли объяснил Барыкин

Он отметил, что добросовестность залогодержателя в такой ситуации не дает ему права обратить взыскание на жилье.

Чтобы избежать подобной ситуации, юрист рекомендует на момент приобретения недвижимости проверять как выписку из ЕГРН, так и семейное положение продавца. Если квартира куплена в браке, нужно запросить нотариальное согласие второго супруга либо документы, которые подтверждают, что жилье является личной собственностью продавца.

Квартирам с несколькими владельцами нужно уделять особое внимание.