Эксперт рассказала о нюансах покупки квартиры у родственника Эксперт Восканян рассказала, что надо учитывать, покупая квартиру у родственника

Москва8 окт Вести.Директор по правовым вопросам Level Group Валентина Восканян в разговоре с RT рассказала о нюансах, которые нужно учитывать при покупке квартиры у родственника. Среди них она упомянула невозможность получить налоговый вычет при покупке жилья и по ипотечным процентам, а также использование для такой сделки средств маткапитала.

Один из главных финансовых нюансов — имущественный налоговый вычет. Он не предоставляется, если продавец и покупатель признаются взаимозависимыми лицами по ст. 105.1 Налогового кодекса России. К их числу закон относит супругов, родителей и детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, а также опекунов и подопечных сказала Восканян

Ограничение касается как стоимости жилья, так и налогового вычета по ипотечным процентам, отметила она.

Эксперт также указала, что факт родства по закону не является препятствием для использования средств материнского капитала на покупку недвижимости, если сделка легальна и действительно ведет к улучшению жилищных условий.

При использовании этих средств приобретенное жилье необходимо обязательно оформить в общую долевую собственность владельца сертификата, его законного супруга и всех детей отметила собеседница издания

Он предостерегла, что в случае фиктивного характера сделки, когда деньги после ее проведения обналичиваются и возвращаются покупателю, а переход права собственности реализован только на бумаге, Соцфонд и прокуратура оспорят такой договор как мнимый. В том случае покупатель будет должен вернуть средства маткапитала в бюджета, а при наличии состава преступления он может понести уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат.

Отдельно эксперт предупредила о рисках, связанных с банкротством продавца либо попытками наследников после его смерти аннулировать договор через суд.

Восканян пояснила, что договор купли-продажи квартиры по заниженной цене может быть оспорен в деле о банкротстве - в этом случае суд при проверке добросовестности сторон обязательно учитывает факты близкого родства, отклонения цены от рыночной и обстоятельства фактических расчетов. Чтобы защититься от претензий со стороны наследников умершего продавца квартиры, сделку стоит заверить сделку у нотариуса и в день ее заключения получить справку врача-психиатра о том, что продавец полностью здоров и отдает себе отчет в происходящем, оплату лучше проводить строго по безналичному расчету и по рыночной стоимости, советует эксперт.