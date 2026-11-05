Нотариус Боронина: для сделок с жильем можно использовать банковские ячейки

Нотариус рассказала о способах безопасных расчетов при покупке недвижимости Нотариус Боронина: для сделок с жильем можно использовать банковские ячейки

Москва5 ноя Вести.При покупке недвижимости важно заранее выбрать надежный способ передачи денег, поскольку такие сделки связаны с крупными суммами. Об этом RT рассказала нотариус Мария Боронина.

По ее словам, известным способом считается банковская ячейка.

Среди известных способов рассчитаться за квартиру, дом или земельный участок – банковская ячейка. Стороны заключают договор, покупатель оставляет наличные в сейфе, а продавец может открыть его и забрать деньги после перехода права собственности поделилась эксперт

Однако банк не проверяет сумму, заложенную в сейф, и подлинность купюр, отметила нотариус. В качестве альтернативы, указала она, можно использовать безналичные расчеты.

Еще один способ – нотариальный депозит, добавила Боронина. Покупатель переводит средства на публичный депозитный счет нотариуса, откуда продавец получает их после выполнения согласованных условий. При этом оплату можно разделить на несколько частей, уточнила эксперт: например, одну перечислить после регистрации права собственности, а другую – после освобождения квартиры.

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