Москва18 авг Вести.Преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА им. О.Е. Кутафина Регина Гильманова в интервью ИС "Вести" рассказала о деталях выплаты алиментов в натуральной форме, то есть через передачу имущества.

Эксперт отметила, что долги перед ребенком можно погасить, переписав на него квартиру или машину. Однако в этом случае важно оформить нотариальное алиментное соглашение, пояснила Гильманова.

К такому инструменту, как нотариальное соглашение об уплате алиментов, лучше прибегать до судебного разбирательства, потому что после того, как решение суд уже выносит, немножко другой порядок образовывается… Если вы понимаете, что у вас возник такой вопрос, как уплата алиментов, обязательно лучше все удостоверять у нотариуса и прописывать письменно объяснила юрист

Она добавила, что погасить долг можно также долей в совместной с матерью ребенка недвижимости. Однако здесь нужно иметь ввиду, что этого может быть недостаточно для полной выплаты алиментов.

Бывают такие ситуации, когда, например, есть квартира, которая принадлежит отчасти супруге, и вторая часть принадлежит супругу. Им владеть этой квартирой не хотелось бы, и тогда супруга предлагает своему супругу передать ей свою долю в качестве уплаты алиментов на ребенка. Новая доля будет регистрироваться на самого ребенка… Но чаще всего мы не закрываем вопрос алиментов до совершеннолетия ребенка только лишь этой долей в квартире. Предполагается, что срок алиментов уменьшается. Какой-то период мы выплачиваем с помощью этой недвижимости, а какой-то период отец ребенка будет выплачивать алименты в денежной форме рассказала эксперт

Гильманова подчеркнула, что "отмазаться" от выплаты алиментов только потому, что мать или отец ребенка не работает, не получится. Задолженность будет накапливаться, а потом можно будет еще и взыскать проценты.