Юрист: снижение дохода - не всегда основание для уменьшения алиментов

Эксперт: снижение дохода - не основание для уменьшения алиментов Юрист: снижение дохода - не всегда основание для уменьшения алиментов

Москва7 июл Вести.Снижение дохода одной из сторон после назначения алиментов не является безусловным основанием для уменьшения суммы выплат. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, алименты взыскиваются не только с зарплаты, но и с других видов дохода, включая премии, проценты по банковским вкладам, дивиденды от акций, а также доходы от сдачи в аренду или продажи имущества, сообщает RT.

Суд должен оценить, насколько изменения повлияли на возможность плательщика исполнять свои обязательства, а также защитить интересы ребенка сказал Хаминский

Эксперт подчеркнул, что стороны могут изменить алименты по взаимному согласию, заключив новое соглашение. В остальных случаях необходимо обратиться в суд с иском об изменении размера алиментов. Заявитель обязан доказать наличие обстоятельств, являющихся основанием для изменения размера выплат.

По информации Федеральной службы судебных приставов России, за пять месяцев 2026 года в пользу получателей было взыскано 42,3 млрд рублей алиментов.