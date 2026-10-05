Москва5 окт Вести.Ипотечная квартира остается в залоге у банка, пока не погашен кредит, и для ее продажи необходимо его согласие. Об этом напомнил в беседе с RT директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

После сделки часть суммы покупатель перечисляет в банк продавца в счет погашения кредита, а банк направляет в Росреестр документы для снятия обременения. Остальные деньги от продажи уже получает продавец. Если остаток долга небольшой, можно закрыть кредит досрочно своими деньгами и выйти на сделку уже без обременения подчеркнул эксперт

Кроме продажи с согласия банка, с 2024 года в законе об ипотеке есть отдельная процедура - самостоятельная реализация заложенного имущества, напомнил Чернокульский. Эта процедура нужна прежде всего тем, у кого есть трудности с платежами, и тогда можно не дожидаться, когда банк заберет квартиру через суд, а самому продать ее и погасить долг.

Заемщик в этом случае направляет банку заявление, и в течение десяти рабочих дней ему должны ответить на него разъяснил Чернокульский

При этом отказать банк может только по основаниям, прямо указанным в законе. Например, если банк уже обратился в суд с требованием об обращении взыскания или в отношении заемщика возбуждена процедура банкротства. Если причин для отказа нет, банк оформляет согласие на продажу, добавил Чернокульский.

Отдельные проблемы возникают, если при покупке ипотечной квартиры использовался материнский капитал. В этом случае родители обязаны оформить жилье в общую собственность с детьми. И на продажу квартиры потребуется разрешение органов опеки.