Риелтор Гершкович: не стоит покупать квартиру при проблемах с документами

Риелтор рассказал, что должно насторожить при покупке квартиры Риелтор Гершкович: не стоит покупать квартиру при проблемах с документами

Москва20 окт Вести.Риелтор Марк Гершкович в беседе с "Абзацем" перечислил признаки, при которых от покупки квартиры стоит воздержаться. К ним относятся проблемы с документами, настойчивое требование продавца провести расчет наличными и его сильная спешка с заключением сделки.

При этом эксперт подчеркнул, что большая скидка не всегда является тревожным сигналом. Часто собственник готов уступить в цене из-за объективных причин, таких как срочный переезд или развод.

Гораздо более серьезные поводы для беспокойства, по его словам, — это предложение указать в договоре заниженную стоимость, отказ от юридической проверки объекта и частая смена владельцев недвижимости в недавнем прошлом.

От покупки недвижимости нужно отказаться, если есть проблемы с документами, например незаконная перепланировка. Желание продавца получить расчет наличными или указать в договоре заниженную стоимость – тоже плохие признаки сказал эксперт

Он также обратил внимание на сделки, совершаемые по доверенности, — здесь требуется повышенная бдительность. Он предупредил, что поспешное внесение залога и попытки утаить реальное техническое состояние жилья могут обернуться полной потерей как вложенных средств, так и прав на саму недвижимость.

Ранее директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский рассказал, что в случае обнаружения дефектов после покупки жилья можно вернуть деньги.