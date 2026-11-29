Москва29 нояВести.При выборе квартиры покупателям стоит обратить внимание не только на будущих соседей и наличие посуточной аренды в доме, но и на расположенные поблизости шумных заведений и алкомаркетов. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в сфере недвижимости.
В топе "красных флагов": соседи-маргиналы, посуточная сдача квартир на площадке, наличие шумных заведений или алкомаркетов под окнамиотметил эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Москве Григор Закоян
По словам экспертов, новоселам следует внимательно изучить район для проживания. Например, если элитный дом находится напротив отделения миграционной службы, то шум и скопление людей в рабочие дни могут доставлять неудобства.
Кроме того, в старом фонде обязательно нужно проверить наличие в подъезде коммунальных квартир или офисов, чтобы заранее оценить возможные риски и понять, насколько комфортно будет жить в таком доме.
Отмечается, что нередко продавцы сознательно упускают из виду или замалчивают важные детали, поэтому перед покупкой жилья покупателю стоит самостоятельно собрать данные о квартале, где оно расположено.