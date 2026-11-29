Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке жилья

Соседи-маргиналы и алкомаркеты служат "красным флагом" при выборе квартиры Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке жилья

Москва29 ноя Вести.При выборе квартиры покупателям стоит обратить внимание не только на будущих соседей и наличие посуточной аренды в доме, но и на расположенные поблизости шумных заведений и алкомаркетов. Об этом сообщили опрошенные ТАСС эксперты в сфере недвижимости.

В топе "красных флагов": соседи-маргиналы, посуточная сдача квартир на площадке, наличие шумных заведений или алкомаркетов под окнами отметил эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Москве Григор Закоян

По словам экспертов, новоселам следует внимательно изучить район для проживания. Например, если элитный дом находится напротив отделения миграционной службы, то шум и скопление людей в рабочие дни могут доставлять неудобства.

Кроме того, в старом фонде обязательно нужно проверить наличие в подъезде коммунальных квартир или офисов, чтобы заранее оценить возможные риски и понять, насколько комфортно будет жить в таком доме.

Отмечается, что нередко продавцы сознательно упускают из виду или замалчивают важные детали, поэтому перед покупкой жилья покупателю стоит самостоятельно собрать данные о квартале, где оно расположено.