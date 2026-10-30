Москва30 окт Вести.Граждане России все чаще выбирают квартиры на вторичном рынке, потому что данное жилье позволяет быстрее переехать. Такую оценку озвучила эксперт по недвижимости Наталья Логинова в комментарии изданию NEWS.ru.

По ее словам, рынок недвижимости меняется из-за влияния стоимости ипотеки, доступности семейного бюджета и новых условий государственной поддержки. Логинова рассказала, что покупатели внимательно анализируют не только стоимость жилья, но и будущие расходы, связанные с этой недвижимостью. По оценке эксперта, высокая рыночная ставка делает платежи по ипотеке одним из ключевых факторов выбора, и с новостройками конкурирует вторичное жилье.

Вторичный рынок привлекает покупателей возможностью оценить реальное состояние квартиры, дом и окружение, а также быстрее переехать сообщила Логинова

По ее данным, в настоящее время преимущество пока у новостроек из-за современных планировок, однако для покупки такого жилья требуется оценить сроки сдачи.

Вместе с тем собеседница журналистов указала на то, что покупатели чаще оценивают не только саму недвижимость, но также социальную инфраструктуру, перспективы района, транспорт и плотность застройки.

Ранее СМИ назвали десять районов Москвы с самым доступным вторичным жильем.